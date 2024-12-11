В Уфе прошли соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова

В столице Башкортостана прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта Артура Ахметханова. Спортивный комплекс имени Римы Баталовой собрал команды юношей и девушек в возрасте до 18 лет.
В этом году в соревнованиях памяти Артура Ахметханова участвовали 23 команды из 12 регионов страны. Подобный турнир провели уже в пятый раз. Генерал-лейтенант Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие единоборств и популяризацию дзюдо в Башкортостане. Отдельное внимание организаторы и почетные гости уделили патриотическому воспитанию юных спортсменов.
Два года назад соревнования памяти Артура Ахметханова приобрели статус всероссийских, после чего уровень приезжающих команд стал заметно расти. Благодаря этому увеличилось и количество спортсменов. Всё новые регионы выражают желание приехать в столицу Башкортостана.
В этом году за победу боролись три коллектива мальчиков и две команды девочек из нашей республики. Формат соревнований называют «стенка на стенку». В составе каждой команды по девять дзюдоистов в разных весовых категориях. Сборная, выигравшая большее количество поединков, проходит в следующую стадию, и так до финала.
Почетным гостем турнира стал бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев.
В этом году башкирским юношам не удалось пробиться в призовую тройку. Зато девушки сумели порадовать. Команда «Башкортостан-1» заняла третье место. И у юношей, и у девушек золотые награды у коллективов, которые представляли Москву. В следующем году всероссийские соревнования памяти Артура Ахметханова пройдут уже в шестой раз.