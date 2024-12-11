В Уфе прошли соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова

В столице Башкортостана прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта Артура Ахметханова. Спортивный комплекс имени Римы Баталовой собрал команды юношей и девушек в возрасте до 18 лет.

В этом году в соревнованиях памяти Артура Ахметханова участвовали 23 команды из 12 регионов страны. Подобный турнир провели уже в пятый раз. Генерал-лейтенант Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие единоборств и популяризацию дзюдо в Башкортостане. Отдельное внимание организаторы и почетные гости уделили патриотическому воспитанию юных спортсменов.

Те задачи, которые перед нами ставил Артур Фарвазович Ахметханов, они сегодня в действии, они сегодня решаются. А самое главное – дети приобщаются к спорту. Дети понимают, что такое любовь к Родине, к Отечеству. Руслан Хабибов, и.о. министра спорта Республики Башкортостан

Два года назад соревнования памяти Артура Ахметханова приобрели статус всероссийских, после чего уровень приезжающих команд стал заметно расти. Благодаря этому увеличилось и количество спортсменов. Всё новые регионы выражают желание приехать в столицу Башкортостана.

География наших соревнований ежегодно растет. Сегодня мы можем встретить такие регионы, как Волгоградская область, Москва и много других. Все привезли своих сильнейших спортсменов, потому что формат этих соревнований очень интересный. Владимир Кузнецов, президент федерации дзюдо Республики Башкортостан

В этом году за победу боролись три коллектива мальчиков и две команды девочек из нашей республики. Формат соревнований называют «стенка на стенку». В составе каждой команды по девять дзюдоистов в разных весовых категориях. Сборная, выигравшая большее количество поединков, проходит в следующую стадию, и так до финала.

Особенность главная заключается в том, что здесь каждый борется не сам за себя, как в личных соревнованиях, а за команду. Это поддержка своих друзей, ребят, одноклубников со скамейки. Это дает очень много сил и уверенности в себе. Дмитрий Янситов, участник всероссийских соревнований по дзюдо памяти А.Ф. Ахметханова

Почетным гостем турнира стал бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев.

Появляются ребята в сборной. И вообще само желание развиваться в республике имеется, оно яркое. Глаза горят. Хочется пожелать только удачи и успехов. Тамерлан Башаев, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо