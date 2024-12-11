В Уфе трансплантологи сыграли в мини-футбол с пациентами

Второй шанс на жизнь. В Уфе прошёл турнир по мини-футболу «Люди ради людей». Здесь соревнуются медицинские работники и их пациенты, которые перенесли трансплантацию органов. Это мероприятие не новое, оно традиционно проводится с 2014 года.
Помимо футбола, участники с пересаженными органами участвуют и в турнирах по волейболу уже на всероссийском уровне. Участие в этот раз приняли четыре коллектива: РКБ имени Куватова, туберкулёзный диспансер, преподаватели медицинского университета и трансплантированные пациенты. Главная цель турнира – показать пациентам на диализе и после трансплантации органов, как спорт помогает восстановиться после операции.