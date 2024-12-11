В Уфе трансплантологи сыграли в мини-футбол с пациентами

Этот год юбилейный, потому что такие турниры проводятся уже с 2014 года. Они начались у нас, в Уфе, и сейчас уже проводятся такие турниры по всей России. Действительно, это механизм сплочения вокруг одной болезни. Тех, кто непосредственно болеет, и тех, кто оказывает медицинскую помощь.

Роберт Иштуков, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан