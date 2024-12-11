В Уфе трансплантологи сыграли в мини-футбол с пациентами

Второй шанс на жизнь. В Уфе прошёл турнир по мини-футболу «Люди ради людей». Здесь соревнуются медицинские работники и их пациенты, которые перенесли трансплантацию органов. Это мероприятие не новое, оно традиционно проводится с 2014 года.

Помимо футбола, участники с пересаженными органами участвуют и в турнирах по волейболу уже на всероссийском уровне. Участие в этот раз приняли четыре коллектива: РКБ имени Куватова, туберкулёзный диспансер, преподаватели медицинского университета и трансплантированные пациенты. Главная цель турнира – показать пациентам на диализе и после трансплантации органов, как спорт помогает восстановиться после операции.

Этот год юбилейный, потому что такие турниры проводятся уже с 2014 года. Они начались у нас, в Уфе, и сейчас уже проводятся такие турниры по всей России. Действительно, это механизм сплочения вокруг одной болезни. Тех, кто непосредственно болеет, и тех, кто оказывает медицинскую помощь.

Роберт Иштуков, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Бог дал нам второй шанс пожить, нужно его использовать так, чтобы на нас равнялись, на таких людей-инвалидов. Но мы уже не инвалиды, потому что Бог, мой донор дал мне жизнь. И я живу ради людей, ради пациентов, которые сейчас после трансплантации.

Юрий Кандалов, президент межрегиональной общественной организации «НЕФРО-ЛИГА» по Республике Башкортостан
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