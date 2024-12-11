В Уфе прошёл турнир по волейболу среди медработников

На базе медицинского университета прошёл республиканский турнир по волейболу среди медицинских работников памяти профессора Наиля Гатауллина. Соревнования среди врачей проводятся круглогодично.

Около 50 лет проходят турниры по футболу, лыжным гонкам. А вот соревнования по волейболу состоялись только в третий раз. Участие приняли 16 команд, в том числе врачи из Чишминского района, Сибая, Алкино. Борьба за победу шла одновременно в двух залах.

Победителями турнира стала команда РКБ имени Куватова, на второй строчке волейболисты центральной городской больницы города Сибая, тройку лучших замкнул коллектив «Профсоюз-Минздрав». Теперь медицинские работники выйдут на старт по лыжным гонкам. В начале февраля турнир пройдет в юбилейный, 50-й раз.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии