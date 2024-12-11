В Уфе прошёл турнир по волейболу среди медработников

Около 50 лет проходят турниры по футболу, лыжным гонкам. А вот соревнования по волейболу состоялись только в третий раз. Участие приняли 16 команд, в том числе врачи из Чишминского района, Сибая, Алкино. Борьба за победу шла одновременно в двух залах.