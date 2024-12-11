В Уфе прошёл чемпионат по большому теннису

В Уфе прошёл чемпионат Республики Башкортостан по большому теннису. Это был заключительный старт в нынешнем году. Участие приняли порядка 60 теннисистов из Челябинска, Оренбурга, Самары, Уфы и не только.

В финале мужского одиночного разряда встретились уфимцы Алан Абдуллин и Остап Коваленко. Одержать победу удалось Абдуллину, на второй строчке Коваленко, а тройку лучших замкнул Всеволод Кононов из Уфы.