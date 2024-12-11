Спортсмены из Башкирии завоевали награды чемпионата мира по универсальному бою

Башкирские спортсмены привезли россыпь наград с чемпионата и первенства мира по универсальному бою. Соревнования прошли в Узбекистане в городе Наманган. Порядка 350 бойцов из 25 стран мира соревновались в течение двух дней в нескольких дисциплинах. В составе национальной сборной выступили пять спортсменов из Башкортостана.
Выступать на международной арене для башкирских бойцов в новинку. Турнир в Узбекистане стал первым мировым стартом по универсальному бою. Чемпионат и первенство прошли в двух дисциплинах – средства защиты и кимоно.
Несмотря на дебют на международном уровне, наши спортсмены достойно провели свои бои. Отбор на планетарный турнир прошел в Перми и в Москве. Там наши спортсмены стали обладателями путевок на первенство и чемпионат мира. Подвести свою команду они не могли.
Боевыми единоборствами активно занимаются и девушки. Арина Макарова и Анна Коптелина превзошли свои ожидания на мировом чемпионате и стали лучшими в универсальном и абсолютно реальном боях.
А вот Александру Зинову не удалось стать первым, но медаль в копилку республики он сумел завоевать. В бою за третье место уфимец одолел бойца из Узбекистана и замкнул тройку лучших.
Восемь золотых и две бронзовые награды завоевали представители нашей республики. Помимо уфимцев, в тройке лучших бойцы из Нефтекамска и Мелеуза. В декабре наши спортсмены примут участие в кубке России, который пройдет в рамках 20-й международной спартакиады боевых искусств в Уфе.