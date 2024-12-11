Спортсмены из Башкирии завоевали награды чемпионата мира по универсальному бою

Башкирские спортсмены привезли россыпь наград с чемпионата и первенства мира по универсальному бою. Соревнования прошли в Узбекистане в городе Наманган. Порядка 350 бойцов из 25 стран мира соревновались в течение двух дней в нескольких дисциплинах. В составе национальной сборной выступили пять спортсменов из Башкортостана.

Выступать на международной арене для башкирских бойцов в новинку. Турнир в Узбекистане стал первым мировым стартом по универсальному бою. Чемпионат и первенство прошли в двух дисциплинах – средства защиты и кимоно.

У нас был первый чемпионат и первенство мира, потому что в этом году только состоялась аккредитация в Российской Федерации. Наши друзья из многих стран поддержали нас, также аккредитовались, и теперь под эгидой этого вида единоборств мы будем чаще встречаться на мировых форумах. Вячеслав Жук, вице-президент регионального отделения всероссийской федерации универсального боя по Республике Башкортостан

Несмотря на дебют на международном уровне, наши спортсмены достойно провели свои бои. Отбор на планетарный турнир прошел в Перми и в Москве. Там наши спортсмены стали обладателями путевок на первенство и чемпионат мира. Подвести свою команду они не могли.

Боевыми единоборствами активно занимаются и девушки. Арина Макарова и Анна Коптелина превзошли свои ожидания на мировом чемпионате и стали лучшими в универсальном и абсолютно реальном боях.

Настраивалась, что соперники буду сильнее, потому что я недавно в этом спорте и думала, что я еще не слишком сильная, но так получилось, что все соперники были проходимые, не скажу, что слабые, но проходимые. Арина Макарова, победительница чемпионата мира по универсальному бою

Нет, я просто сильная была. Подготовка, две тренировки в день шесть раз в неделю дали о себе знать. Было три поединка у меня, соперницы были сильные, все из Москвы, из России. К сожалению, не удалось побиться с девочками из-за границы, а так хотелось. Анна Коптелина, победительница чемпионата мира по универсальному бою

А вот Александру Зинову не удалось стать первым, но медаль в копилку республики он сумел завоевать. В бою за третье место уфимец одолел бойца из Узбекистана и замкнул тройку лучших.

Первенство мира мне очень понравилось, организация работала хорошо, открытие было великолепное. Соперники были разные, сильные, опытные. Я набирался опыта от них. Александр Зинов, бронзовый призёр первенства мира по универсальному бою