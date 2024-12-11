Жительница Башкирии осуждена за мошенничество на сумму более 5 млн рублей

Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество и растрату. Она обманула девять человек, присвоив более 5 миллионов рублей, обещая вернуть деньги, которые якобы были предназначены для закупки сахара по сниженной цене. Также она арендовала автомобиль «Фольксваген Поло» и продала его, причинив его владельцу убытки в 1,5 миллиона рублей.