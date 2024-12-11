Глава Башкирии принял участие в запуске швейного производства в Бижбулякском районе

100 новых рабочих мест для муниципалитета. Сегодня в Бижбулякском районе открыли швейное производство. Участие в торжественном запуске принял Глава Башкортостана. В ходе рабочей поездки Радий Хабиров также посетил учебные заведения и пообщался с волонтёрами. Начался же визит с осмотра обновлённого сельского дома культуры.

Медиа-салон «Читать на чувашском модно». Радию Хабирову презентуют проект, ставший в этом году победителем конкурса на грант главы республики, направленного на сохранение родных языков. Любовь к чувашскому здесь будут прививать через чтение книг.

Желания читать и посещать библиотеку должно прибавиться, говорят жители села Кош-Елга. После капитального ремонта условия в сельском доме культуры кардинально изменились. В рамках нацпроекта «Культура» обновили зрительный зал, библиотеку и другие помещения.

С просьбой отремонтировать дом культуры в 2022 году на прямую линию Главы Башкортостана обратились жители села. И вот через два года Радий Хабиров приехал ознакомиться с условиями, которые созданы в обновлённом СДК. Были пожелания у сельчан и сегодня. В общении с руководителем региона они попросили помочь с дорогой и сотовой связью.

Значительная часть населения Бижбулякского района – это чуваши. Сохранение языка, культуры и традиций этого народа – одна из важнейших задач для властей республики. По итогам своей рабочей поездки ещё в 2021 году Радий Хабиров поручил внести предложения по открытию в районе полилингвальной школы с углубленным изучением чувашского языка. Эту работу начали на базе СОШ №2, в перспективе планируется капитально отремонтировать учебное заведение.

Заехал глава республики в ходе рабочей поездки также в филиал Белебеевского колледжа механизации и электрификации. А вот в районном дворце культуры руководителя региона ожидала целая команда бижбулякских волонтёров. Приехали представители из более чем 30 деревень и сёл, где организованы пункты плетения сетей.

С 2022 года волонтёры движения «Всё для фронта» на передовую отправили порядка трёх тысяч маскировочных сетей. Неоднократно поддержку активистам оказывал глава республики. Так, через Фонд социальных целевых программ на покупку материала для плетения масксетей выделялись средства – в общей сумме более трёх миллионов рублей.

100 новых рабочих мест для района. В селе Бижбуляк состоялся официальный запуск швейного комплекса. Это приоритетный инвестиционный проект, реализацию которого начали в октябре прошлого года. Общий объём финансовых вливаний составил 88 миллионов рублей. Здесь будут шить спецодежду для промышленных предприятий не только республики, но и страны.

На «Инвестчасе» я предложил Светлане Геннадьевне развиваться дальше, потому что они стали ощущать сложности с трудовой силой в Уфе. С этого момента началась история создания швейного участка в Бижбуляке. С удовольствием разделяем эту радость. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан