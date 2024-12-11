Радий Хабиров рассказал о работе по сохранению башкирского языка и культуры

Появление профессионального ансамбля кураистов поднимает искусство на новый уровень. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал руководитель объединения, заслуженный артист России Азат Аиткулов. Напомним, госколлектив кураистов создан по инициативе Главы Башкортостана 11 марта 2024 года. Тему сохранения культурного кода обсуждали во время Прямой линии с Радием Хабировым. И речь шла о традициях, которые встречаются повсеместно. Их важно сохранить и приумножить.

В каждой ноте – дыхание величественных лесистых гор и бескрайних ковыльных степей. В каждой песне – история башкирского народа. Несмотря на то, что коллектив еще молодой, спрос на музыкантов уже велик. И это неслучайно. Курай – национальный инструмент Башкортостана, который уже давно ценится во всем мире, а 22 лучших кураиста республики лишь подтвердили факт уникальности его звучания.

Молодое поколение уже стремится стать частью коллектива. На Прямой линии к Радию Хабирову обратился юный кураист Данил Никитин с вопросом, как попасть в государственный ансамбль. У них есть все шансы, сказал глава региона.

Давно надо было создать этот ансамбль с учетом популярности этого инструмента. Здорово, что ребята играют, это гармоническое развитие личности. У нас в училищах есть отделения курая. Чтобы попасть в государственный ансамбль, нужно получить высшее образование. Пройти все эти пути и верить в себя. Для чего мы создали этот ансамбль? Не чтобы с утра до вечера он давал концерты, а чтобы выступил флагманом сохранения курая. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Национальный колорит появился и в одежде. Дизайнеры Башкортостана внедряют в современные образы этнические орнаменты и украшения башкирских красавиц. И такие наряды всё более популярны. Во время Прямой линии Глава Башкортостана поддержал инициативу Анны Уваровой создать логотип для одежды, изготовленной в республике.

Приоритетной задачей для региона остается и популяризация национального языка. Вот уже 10 лет проводится «Диктант по башкирскому». В 2019 году он обрел статус международного. В том же году стали отмечать и День башкирского языка. По инициативе Радия Хабирова финансовая часть этих проектов осуществляется при поддержке Фонда грантов главы республики. Также разработан онлайн-переводчик, появилась умная колонка «Хомай», создаются учебные пособия, переводятся книги известных авторов. Так, председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов перевёл на башкирский язык книгу «Таинственный след» Кемеля Токаева.