В Башкирии продолжится улучшение дорожно-транспортной системы

Сегодня, 12 декабря, Глава Башкирии обратился с традиционным посланием к Государственному Собранию – Курултаю.

Фото №1 - В Башкирии продолжится улучшение дорожно-транспортной системы

В Башкирии до 2030 года намерены увеличить финансирование на закупку нового общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи.

Также за 2 года удалось отремонтировать 230 км «фонящих» дорог. К 2030 году фонд на ремонт разбитых дорог должен составлять 9 млрд рублей.

Благодаря поддержке федерального центра в республике улучшается транспортная инфраструктура. Так, в марте было запущено движение через Восточный выезд, сейчас ведется работа над соединением тоннеля с улицей Округа Галле. Реализуется масштабный проект «Южные ворота». В следующем году в планах расширение до четырех полос дороги Р-240 на обходе Стерлитамака.

К концу года полностью запустим движение по Шакшинскому мосту. Через полгода завершим капитальный ремонт исторического моста через реку Белую. Будем строить ещё два — в Кузнецовском затоне и в створе улицы Интернациональной. Руководство страны поддерживает нас в этом вопросе. Прошу правительство и минтранс республики продолжить работу по достигнутым договорённостям. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года важно привлечь федеральное финансирование на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев. В следующем году своими силами начнем ремонт трамвайных путей в южной части Уфы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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