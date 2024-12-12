В Башкирии продолжится улучшение дорожно-транспортной системы

К концу года полностью запустим движение по Шакшинскому мосту. Через полгода завершим капитальный ремонт исторического моста через реку Белую. Будем строить ещё два — в Кузнецовском затоне и в створе улицы Интернациональной. Руководство страны поддерживает нас в этом вопросе. Прошу правительство и минтранс республики продолжить работу по достигнутым договорённостям. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года важно привлечь федеральное финансирование на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев. В следующем году своими силами начнем ремонт трамвайных путей в южной части Уфы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан