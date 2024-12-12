В Башкирии продолжится улучшение дорожно-транспортной системы

Сегодня, 12 декабря, Глава Башкирии обратился с традиционным посланием к Государственному Собранию – Курултаю.
В Башкирии до 2030 года намерены увеличить финансирование на закупку нового общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи.
Также за 2 года удалось отремонтировать 230 км «фонящих» дорог. К 2030 году фонд на ремонт разбитых дорог должен составлять 9 млрд рублей.
Благодаря поддержке федерального центра в республике улучшается транспортная инфраструктура. Так, в марте было запущено движение через Восточный выезд, сейчас ведется работа над соединением тоннеля с улицей Округа Галле. Реализуется масштабный проект «Южные ворота». В следующем году в планах расширение до четырех полос дороги Р-240 на обходе Стерлитамака.