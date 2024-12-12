В Башкирии молодые руководители школ будут получать гранты

В рамках федеральной программы капитального ремонта отремонтировали 146 школьных зданий. В еще одну федеральную программу по ремонту детских садов и колледжей включены 16 зданий дошкольных учреждений и 7 колледжей. Кроме того, обновили 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок. За счет регионального бюджета создали 15 предуниверсариев в партнерстве с вузами Евразийского НОЦ, поддержали 265 проектов школьников.