В Башкирии молодые руководители школ будут получать гранты

Сегодня, 12 декабря, в рамках традиционного послания Главы Башкирии к Государственному Собранию – Курултаю Радий Хабиров сообщил об успехах сферы образования.
В 2024 году усилилась поддержка педагогов и воспитателей. Так, было утверждено 75 грантов лучшим педагогам детских садов. Сумма поддержки составила 575 тысяч рублей.
В 2025 году будет организована грантовая поддержка молодых руководителей школ. Так, лучшие получат 50 грантов по 690 тысяч рублей.
В рамках федеральной программы капитального ремонта отремонтировали 146 школьных зданий. В еще одну федеральную программу по ремонту детских садов и колледжей включены 16 зданий дошкольных учреждений и 7 колледжей. Кроме того, обновили 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок. За счет регионального бюджета создали 15 предуниверсариев в партнерстве с вузами Евразийского НОЦ, поддержали 265 проектов школьников.