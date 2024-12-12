Глава Башкирии поделился планами благоустройства Уфы

В следующем году приступим к реконструкции парка имени Ленина. Это очень важная территория со множеством объектов. Организуем встречи и обсуждение с жителями. Постараемся сохранить первозданный вид, при этом вдохнуть в парк новое содержание. Поставим в центре Уфы памятник одному из самых успешных руководителей республики – Мидхату Закировичу Шакирову. Начнем реставрацию памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Здесь нельзя проявлять безответственность. Мы видим очень серьезные проблемы, угрожающие целостности памятника, установленные экспертизой. Поэтому надо незамедлительно приступать к работам. Любые спекуляции по этому поводу недопустимы. Сохранить для потомков символ республики – наш священный долг. Мы обещали людям, что у нас будет полупешеходная улица Октябрьской революции, начали ею комплексно заниматься. Прошу администрацию города, министерство ЖКХ продолжить активно заниматься этим масштабным объектом. Также начинаем в следующем году работы по улице Театральной. Это будет наш студенческий, пешеходный Арбат с переходом к улице Октябрьской революции. Жители давно просят, чтобы у нас в Уфе был зоопарк. Мы создадим его в парке Лесоводов на месте существующих вольеров. Там будет эстетично, красиво, а главное – животные будут содержатся в достойных условиях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан