Глава Башкирии поблагодарил аграриев республики за работу

В Башкортостане появится Государственный комитет по научно-технологическому развитию. Будет внесено изменение в структуру правительства региона, а 1 февраля 2025-го новое ведомство должно начать работу. Об этом сегодня сообщил глава республики Радий Хабиров во время Послания Государственному Собранию Башкортостана.

Специальная военная операция, наука, транспорт, образование, туризм, социальный блок. По всем сферам и направлениям были подведены итоги работы и обозначены задачи парламентариев и управленческой команды не только на 2025 год, но и на среднесрочную перспективу. Отдельно Радий Хабиров отметил работу аграриев.

Башкортостан год от года укрепляет свои позиции как один из ведущих аграрных регионов. В тяжёлых погодных условиях, невзирая ни на что, труженики сельского хозяйства собирают богатые урожаи. Ставят рекорды, как в этом году, – 2,6 млн тонн сахарной свеклы, более 700 тысяч тонн масличных культур. Давайте от души поблагодарим наших аграриев – настоящих героев труда!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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