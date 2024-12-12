Глава Башкирии поблагодарил аграриев республики за работу

Башкортостан год от года укрепляет свои позиции как один из ведущих аграрных регионов. В тяжёлых погодных условиях, невзирая ни на что, труженики сельского хозяйства собирают богатые урожаи. Ставят рекорды, как в этом году, – 2,6 млн тонн сахарной свеклы, более 700 тысяч тонн масличных культур. Давайте от души поблагодарим наших аграриев – настоящих героев труда!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан