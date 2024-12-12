Бойцы СВО высоко оценили качество дронов из Башкирии

Я бы сказал большое спасибо тем ребятам, тем людям, кто организовал это всё, начали делать. Мне эта «птица» во много раз нравится лучше, чем карбон. Это не реклама. Это просто чтобы поддержать производителя. Он действительно делает нужное для нас всех дело. Спасибо вам большое, ребята. Как их начали производить, у нас ежемесячные поставки. И не было ни дня, чтобы мы оставались без «птиц».

позывной «Торен»