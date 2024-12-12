Бойцы СВО высоко оценили качество дронов из Башкирии

Летают
в любую погоду. Операторы отряда БПЛА «Айгир» мотострелкового полка «Башкортостан»
высоко оценили качество дронов, производство которых по поручению Радия
Хабирова налажено в республике. Ежемесячно сотни бортов доставляют в зону СВО
гуманитарными конвоями и распределяют между именными башкирскими батальонами и
подразделениями.
Дроны,
собранные в республике, операторы БПЛА называют «башкирками». Производство
собственных беспилотников и обеспечение ими участников СВО высоко оценила
замминистра обороны России Анна Цивилева, и поставила опыт Башкортостана в
пример другим регионам. Благодарны за собственные «птички» и бойцы на
передовой.
Оператор
отряда «Айгир» с позывным «Торен» знает, о чем говорит. За плечами уже сотни
часов налета на башкирских птичках.
Первое – это свое производство,
деньги на сторону не уходят. Во-вторых, в дождливую погоду еще ни одного отказа
не было. А китайские двигатели не любят влагу. Уфимские моторчики показали себя
достаточно хорошо. На влагу претензий никаких. Нам уже не нужно дополнительно
никакой гидроизоляции проводить. Никаких лишних заморочек для операторов и
техников не существует. Берем птицу как есть, прошиваем под себя, настраиваем и
полетели.позывной «Торен»
Еще
один важный фактор, который определяет успех на поле боя - грузоподъёмность
квадрокоптера.
Вот если взять оппонентский дрон и
башкирский дрон, мы видим, что здесь и грузоподъёмность больше будет. Потому
что тут 5-7, а тут башкирский дрон – это уверенная 9. То есть снаряды до 3,5 кг
летают на 10 км.позывной «Торен»
Боец
с позывным «Анку» – один из самых молодых в отряде, но в опыте старшим
товарищам не уступает. Свысока следит за обстановкой на поле боя и помогает
прокладывать безопасный маршрут для штурмовиков мотострелкового полка «Башкортостан».
Мы начали занимать небо.
Перевешивать противника. Если раньше мы могли 2-3 «птички» запускать в сутки,
сейчас доходит до 15. Дефицита нет. Можем одну за одной отправлять, если
позволяет соответственно небо.позывной «Анку»
Помимо
дронов-камикадзе, активно используются и беспилотники для наблюдения. Чтобы
обойти систему радиоэлектронной борьбы противника, инженеры прямо на месте
перепрошивают их, вносят изменения, модернизируют. Даже подбитые квадрокоптеры
вновь возвращаются в небо.
Один дрон здесь живёт дней 10,
может быть, пару недель. После этого всегда с ним что-то случается. Поэтому чем
больше их будет, тем лучше. Как дневные, так и ночные дроны нужны. Я раньше
работал системным администратором, с БПЛА связан не был. Общее представление
только имел. А здесь вот необходимость возникла, и начали делать.позывной «Кемэл»
Во
время прямой линии операторы БПЛА полка «Башкортостан» с передовой смогли
задать вопрос Радию Хабирову по поводу дронов с тепловизорами и системами ночного
видения. Глава республики отметил, что все пожелания наших бойцов будут учтены.
Я бы сказал большое спасибо тем
ребятам, тем людям, кто организовал это всё, начали делать. Мне эта «птица» во
много раз нравится лучше, чем карбон. Это не реклама. Это просто чтобы
поддержать производителя. Он действительно делает нужное для нас всех дело.
Спасибо вам большое, ребята. Как их начали производить, у нас ежемесячные
поставки. И не было ни дня, чтобы мы оставались без «птиц».позывной «Торен»