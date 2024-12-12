В Башкирии прошёл инклюзивный кулинарный мастер-класс

В Чишминском районе прошёл инклюзивный кулинарный мастер-класс. Его участниками стали 50 детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники приюта. Юные участники облачились в фартуки, надели поварские колпаки.

Под руководством наставников они учились работать с тестом и формочками для печенья. Также дети постигали азы лепки пельменей, которые могут быть самых разных форм. Долгожданным итогом стала дегустация блюд. Кроме того, в гости к участникам пришел Дед Мороз и вручил каждому подарок.