Глобальная перезагрузка: как изменится Башкортостан к 2030 году

Радий Хабиров обратился с традиционным Посланием к депутатам Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан и обозначил, как будет развиваться республика в ближайшие годы.

Редакция bash.news собрала основные тезисы этого выступления Главы Башкортостана.

О героях СВО

Башкортостан вместе со всей Россией приближает Победу нашей страны в зоне СВО. Многие наши земляки удостоены высоких наград: 12 воинам присвоено звание Героев Российский Федерации, 8 из них получили свою награду посмертно.

О помощи Башкортостана нашим бойцам

Республика за все время спецоперации отправила в зону боевых действий уже 139 гуманитарных конвоев. Предприятия оборонно-промышленного комплекса постоянно наращивают объёмы выполнения гособоронзаказа. В регионе производят беспилотники, а также обучают будущих операторов БПЛА.

Наши строители заново отстраивают дороги, а медики - работают на передовой, оказывая помощь как бойцам, так и местным жителям.

О будущем участников СВО и расширении мер поддержки

Сейчас в регионе насчитывается 40 мер поддержки участников СВО, на эти цели направлено свыше 10 миллиардов рублей.

Активно продолжается реабилитация и лечение наших бойцов. Самое главное сейчас - привлечь их к управленческой и законотворческой деятельности. Для комплексного решения проблем бойцов будет создана Ассоциация ветеранов СВО, а 2025 год указом Радия Хабирова будет Годом поддержки участников специальной военной операции.

О реализации национальных проектов

В период реализации первого пакета нацпроектов в регионе появилось 170 социально значимых объектов. Башкортостан в реализации нацпроектов - один из лидеров по России. Администрации Главы республики нужно объснять людям, какую пользу принесут национальные проекты. Правительству необходимо максимально обеспечить представленность республики в этих проектах. С 1 января нужно приступить к их реализации. Депутаты должны поддержать эту важную работу.

О развитии башкирской экономики

Башкортостан продолжит укреплять свою экономику. К 2030 году объем валового регионального продукта должен достигнуть отметки в 4 трлн рублей. За 9 месяцев 2024 года инвестиции выросли на 24,7%. Таким образом, их объем вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Созданы комфортные условия бизнеса: сократили сроки получения земли, есть господдержка. До 2030 объем инвестиций должен вырасти до 1,25 трлн рублей.

Об успехах в промышленной политике

В последние годы Башкортостан закрепил за собой статус одного из ведущих индустриальных центров. Промышленное производство выросло на 4,3%, обрабатывающие отрасли на 7,4%. Год для многих предприятий стал очень сложный: санкции, инфляция, высокая ключевая ставка.

Республика продолжит поддержку промышленности. Докапитализация фонда промышленности должна составить 1 млрд рублей в следующем году.

О новых индустриальных и технопарках

Республика огромное внимание уделяет развитие индустриальных и технопарков. Завершаем строительство радиоэлектронного технопарка «РВ-1», первой очереди технопарка «Зубово». Такие новые площадки уже в ближайшие годы станут центрами роста уникальных технологических компетенций.

Продолжится формирование промышленных кластеров, их уже 18, они объединяют порядка 200 предприятий. Не стоит ждать, когда будут разработаны меры поддержки кластеров, нужно уже сейчас начать производить качественную конкурентноспособную продукцию.

О юбилее предприятия "ОДК-УМПО"

Предприятие "ОДК-УМПО" в следующем году отметит 100-летие. Указ подписан Президентом России, это будет масштабное событие, которое отметят на федеральном уровне.

А уфимские моторы - гордость отечественного машиностроения. Поэтому юбилей флагманского предприятия нужно отметить достойно.

О внешнеэкономических связях

Среди партнеров республики - более 100 государств. Уже в следующем году будет реализована программа развития экспорта до 2030 года "Алга на экспорт!".

Правительству поручено разработать концепцию создания торговых домов за пределами нашей страны. Именно эти торговые дома будут помогать в реализации продукции, которая производится в Башкортостане.

О рекордах аграрного сектора

Погода в уходящем году приготовила много сюрпризов для наших аграриев. Безусловно, они не могли не сказаться на урожае, однако наши специалисты все равно оказались в числе лучших в стране.

Были и рекорды: сахарной свеклы было собрано 2,6 млн тонн, а масличных культур - более 700 тысяч тонн.

Регион также оказался в лидерах по производству молока и поголовью крупного рогатого скота. У Башкортостана огромный потенциал для развития птицеводства - под эти цели уже разработана поддержки птицеводства до 2027 года.

О развитии предпринимательства

В Башкирии уже насчитывается около 600 тысяч человек, которые открыли свое дело. А если говорить о самозанятых, то их в регионе 250 тысяч. Главная задача на ближайшие годы - переход от количественного к качественному росту бизнеса.

В связи с этим на региональном уровне принято решение докапитализировать Гарантийный фонд республики, Региональную лизинговую компанию, которые поддерживают предпринимателей, на 100 миллионов рублей.

О строительстве нового жилья

К 2030 году Башкирия должна довести показатель строительства до 4 млн кв метров. Строительная отрасль растет, развивается агломерация, стабильные показатели в ИЖС.

Серьезные вызовы для строителей - ключевая ставка, повышение ставки по ипотеке. Если сейчас заморозить проект - потом дороже его запускать, поэтому строительство жилья останавливать нельзя. Потребность в квартирах будет всегда. Муниципалитетам сейчас нужно заниматься подготовительной работой: развивать территории, подбирать участки. Застройщики должны возводить новые дома, а с инфраструктурой государство будет помогать.

О программе переселения из ветхого жилья

В республике будет продолжена работа по переселению людей из аварийного жилого фонда.

Планы глобальные. В новую адресную программу вошли 565 домов, новым жильем будут обеспечены 15000 человек.

О программе газификации и модернизации коммунальной инфраструктуры

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" будут развиваться опорные населенные пункты.

Вместе с компанией «Газпром» регион продолжит газификацию и догазификацию частных домов, в том числе в СНТ.

При помощи средств Фонда развития территорий будет реализована программа модернизации коммунальной инфраструктуры. За счёт механизмов инфраструктурного меню сегодня строится и ремонтируется 43 объекта водоотведения, тепло- и водоснабжения в 15 муниципальных образованиях. В 2025 году эта работа должна быть завершена.

О застройке Забелья в Уфе

Застройка Забелья - глобальный проект, который даст толчок к развитию Уфы. Проект поддержан на федеральном уровне.

С использованием облигаций ДОМ.РФ за два года предстоит обеспечить коммунальной инфраструктурой 9,2 млн кв. м. жилого фонда, в котором смогут проживать до 100 тысяч семей.

О комфортной городской среде

Республика в этом году стала победителей Национальной премии в сфере формирования городской среды. Также первое место у Башкирии по привлечению федеральных средств на эти цели.

Благоустроены 123 общественных пространства, 94 территории планируется благоустроить в следующем году.

О преображении Уфы

С успехом столица Башкортостана отпраздновала 450-летие. Столица - лицо всей республики, она должна становиться уютнее.

В следующем году совместно со Сбербанком в городе приступят к реконструкции парка Ленина. Будет сохранен его первозданный вид, но появится новое содержание. Также в планах - установка памятника Мидхату Шакирову. Начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву. Нужно незамедлительно приступать к работать. Сохранить символ республики для потомков - наш священный долг.

Жители Уфы ждут пешеходный участок улицы Октябрьской революции. МинЖКХ и администрации Уфы поручено активно вести эту работу. Преображается "пешеходный Арбат" на улице Театральной. Свой зоопарк появится в парке Лесоводов, где животные будут содержаться в достойных условиях.

О развитии дорожной и транспортной инфраструктуры

Улучшается транспортная инфраструктура. Запущен Восточный выезд, реализуется проект Южные ворота. К концу года запустим Шакшинский мост, через полгода - мост через Белую. Еще два моста находятся в стадии начала строительства - в Кузнецовском затоне и на улице Интернациональной. В следующем году году также начнется расширение трассы Р-240 в обходе Стерлитамака.

До 2030 года важно привлечь финансирование на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев. Также в южной части Уфы в следующем году начнется глобальный ремонт трамвайных путей.

О "фонящих" дорогах

По новой программе "фонящих" дорог за два года отремонтировано 230 километров дорожного полотна. Для глав районов эта программа наиболее важна, потому как отвечает на основное количество запросов от населения.

В следующем году в Башкортостане отремонтируют ещё 180 км дорог. Властям необходимо увеличить Фонд "фонящих" дорог. Сейчас в нем 4,5 млрд рублей, к 2030 году его объём необходимо довести до 9,5 млрд рублей.

О мусорной реформе

Регион успешно прошел первый этап реализации новой программы. В Башкирии организованы контейнерные площадки, проходит централизованный сбор мусора, теперь нужно перейти ко второму этапу - сортировка, утилизация и переработка.

В рамках второго этапа мусорной реформы к 2030 году в республике будут работать 6 новых современных комплексов по комплексной переработке отходов.

О развитии здравоохранения

Главное достижение республики - увеличение продолжительности жизни до 73,17 лет. Снизились младенческая смертность и смертность от основных причин.

Отремонтировано 66 медицинских организаций, до конца года будет введена в строй поликлиника в Кушнаренково. В следующем году откроется 6поликлиник, хирургичес­кие корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе и центральной городской больницы в Учалах.

По доле подключенных к интернету ФАПов (их в республике более 2000) Башкортостан стал одним из лучших регионов в России.

Модернизируется и первичное звено здравоохранения. Закуплено более 4000 единиц мед­обору­до­вания, 206 санитарных автомобилей. Установлено 130 быстро­возводимых модульных конструкций медицинских объектов на селе.

О поддержке семей

В Башкортостане насчитывается 40 мер поддержки для семей с детьми. Кстати, таких семей в регионе насчитывается более 211 тысяч. С этого годах к ним добавили 50% компенсации стоимости обучения в колледжах и бесплатный проезд в общественном транспорте.

О людях с ограниченными возможностями здоровья

Уходящий год был посвящен людям с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них в республике открыли Республиканский многопрофильный комплекс «Салют», где оказываются реабилитационные, образовательные и медицинские услуги.

Минсемьи, Минобразования и Минздраву поручили проработать порядок взаимодействия друг с другом, чтобы обеспечить реабилитацию детей вместе с родителями.

О поддержке педагогов

Задана высокая планка в развитии образования. Поддерживаются педагоги. В этом году утверждены 75 грантов педагогов детских садов, в следующем году 50 грантов получат молодые руководители школ, а еще 1000 сертификатов в республиканские здравницы получат преподаватели школ.

О строительстве новых школ и поддержке учеников

За пять лет в Башкортостане построено 44 новые школы, 65 детских садов. В этом году планируется строительство еще 4 школ.

В следующем году также начнется строительство детского сада в Нагаево на 260 мест, это очень важный объект.

В рамках федеральной программы капитального ремонта отремонтированы 146 школьных зданий. Благодаря Президенту России стартовала программа по ремонту детских садов и колледжей. В неё вошли 16 зданий наших детсадов и 7 колледжей.

Обновляется школьное образование. Открываются «Точки роста», «IT-кубы», технопарки «Кванториум». Отремонти­рованы 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок. За счет региональ­ного бюджета создали 15 пред­универсариев в партнерстве с вузами Евразийского НОЦ, поддержаны 265 проектов школьников.

В этом году республика вошла в тройку лидеров в ПФО по итогам интеллектуальной олимпиады среди школьников. Заняла шестое место по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Премии школьникам-призерам составят 300 тысяч рублей, учителям - 150 тысяч.

В Уфе также начнут строить математический лицей-интернат. Владимир Путин поддержал инициативу. Будет создан современный центр для одаренных детей. Выпускниками школы будет гордиться наша страна.

О развитии науки

В Башкирии действуют 14 научных кластеров, в следующем году начнут работать еще 5. Президент поставил задачу по подготовке кадров для наукоемких отраслей экономики. Благодаря Евразийскому НОЦ за 5 лет создано более 8000 рабочих мест. Действует 6 мегалабораторий, 18 молодежных передовая инженерная школа.

Со следующего года появится звание “Молодой ученый года”. Это будут 7 именных премий по 150 тысяч рублей.

Принято решение создать Государственный комитет по научно-технологическому развитию, он будет включен в систему нового правительства. С 1 февраля 2025 года он уже должен начать работу.

О культурной жизни Башкортостана

В культурной жизни Башкортостана в 2024 году произошли крупные события – второй форум «Китап-байрам», фестиваль театров малых городов России, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», XVII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ и многие другие.

В регионе создан Государственныйансамбль кураистов, а 10 октября объявлен Днём курая. Отремонтированы 15муниципальных объектов культуры. Госцирк в Уфе включен в федеральную адресную инвестиционную программу. В 2026 году начнется его восстановление.

О крупнейших религиозных объектах

Строительство соборной мечети "Ар-Рахим" в Уфе - процесс небыстрый. Эта работа начата и будет доведена до конца.

Также будет продолжено строительство Собора Воскресения Христова благодаря помощи нашего земляка Геннадия Букаева, который много вкладывает в развитие благотворительности, меценатства и возрождения православных святынь.

О новых культурных объектах

С 2026 года начнется строительство детских школ искусств. Республика нуждается в Доме музыки, власти республики уже запланировали начать эту работу. В рамках этой идеи запланировано проектировано универсального концертного зала на 2000 мест. Сейчас необходимо разработать дорожную карту по реализации этого проекта.

В историческом центре должен появится музейный квартал. В следующем году в Уфе откроется Музей возвращенных имен.

О развитии туристической отрасли

На туризм в Башкирии было направлено 4 млрд рублей. Поддержаны проекты 88 модульных гостиниц.

Открыты новые локации - юртовый комплекс у Торатау, комплекс “Салават ере”, визит-центр Музея кочевых цивилизаций. В следующем году должны появиться визит-центр в деревне Таш-Асты и смотровые площадки на разрезе "Мечетлино" в геопарке "Янган-Тау".

О новых спортивных объектах

В этом году были открыты уникальные объекты – Дворец борьбы, Центр фехтования, первую очередь комплекса сооружений для гребного слалома. На их базе прошли соревнования в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Участниками форума стали более 5 тысяч человек, в том числе делегации из 50 стран мира.

Для поощрения лучших спортсменов и тренеров Башкирия одной из немногих в стране учредила государственные стипендии. Увеличены размеры выплат с 600 тысяч до миллиона рублей в рамках проекта «Сельский тренер». В этом году запущен проект «Городской тренер».

Очень важно продолжить участие бизнеса в строительстве социальных объектов. "Газпром" уже ввел в эксплуатацию Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. В следующем году свой ФОК появится в Благовещенске.

В планах – строительство Центра прогресса бокса с Академией тенниса, спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем с возможностью размещения на его базе Училища олимпийского резерва.

О вовлечении в спорт ветеранов СВО

В следующем году в социальный заказ на физкультурно-оздоровительные услуги будут включены ветераны специальной военной операции с инвалидностью.