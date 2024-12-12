В центре Уфы пьяный водитель устроил ДТП

Накануне, 11 декабря, в Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя.

Фото №1 - В центре Уфы пьяный водитель устроил ДТП

Как сообщили в ГАИ региона, около четырёх часов утра 23-летний парень на ВАЗ-21099 на улице Цюрупы допустил столкновение с «Рего Логан». Иномарка остановилась на красном сигнале светофора. В ДТП пострадал водитель отечественного авто – у него диагностировали травму головы.

Оказалось, что за рулём автомобиля парень был в состоянии опьянения. Машину доставили на специализированную стоянку. Ведётся административное расследование.

Фото: ГАИ РБ. 

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