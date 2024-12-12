Жительница Уфа обвиняется в мошенничестве на 13 млн рублей

В Уфе женщина будет судима за мошенничество на сумму 13 миллионов рублей. Прокуратура города завершила дело против местной жительницы, которая обвиняется в обмане граждан и использовании фальшивых документов.

В период с 2020 по 2024 год она выдавала себя за стажера в одном из отделов полиции Уфы и предлагала услуги по юридической помощи, решению правовых вопросов, а также содействию в покупке автомобилей. В результате ее жертвами стали 12 человек, из которых она получила более 12 миллионов рублей, потратив их на собственные нужды.