В Уфе мужчины торговали украденным алкоголем и табаком

В Уфе были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в серии краж из магазинов. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, 21 и 24-летние уфимцы в течение дня похищали алкоголь и табачные изделия, отжимая пластиковые двери в магазинах микрорайона «Инорс».

Представители двух торговых точек обратились в полицию с жалобами на кражи. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и смогли установить личности подозреваемых, которые ранее уже имели судимости. Мужчины проникали в магазины, забирали товары и затем продавали их случайным людям. Полученные средства они тратили на личные нужды.

В настоящее время доказана их причастность к двум кражам. Виновники находятся под стражей.