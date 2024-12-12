В Уфе задержали косметолога за серьезные травмы, причиненные пациентке

В Уфе задержали косметолога, которая нанесла вред пациентке во время процедуры. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, в 2021 году она провела ряд косметических процедур для местной жительницы без соответствующей лицензии и с нарушением установленных правил. Использование нелегального оборудования привело к серьезным повреждениям лица клиентки. После проведения нескольких судебно-медицинских экспертиз была установлена связь между проведенными процедурами и тяжелыми последствиями для здоровья.