В Башкирии подросток избил сверстника и потребовал у него деньги

В Стерлитамаке школьник подвергся избиению и вымогательству со стороны своего сверстника. Об этом в своих соцсетях рассказал юрист Дмитрий Черкасов.

Он разместил видео, где видно, как один парень жестоко бьет другого и требует от него 15 тысяч рублей. Жертва заявляет, что не сможет собрать такую сумму, за что получает новые удары. Видео было снято одним из очевидцев, который не попытался вмешаться в ситуацию.

Юрист сообщил, что намерен разбираться в этом происшествии и уже обратился в прокуратуру и полицию. Он подчеркнул, что все, кто попал в кадр, понесут наказание. Руководство школы и учителя также будут привлечены к ответственности.

Прокуратура города начала проверку по данному факту.