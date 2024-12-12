В Уфе центр военно-врачебной экспертизы стал доступнее для маломобильных бойцов

Вопрос доступа маломобильных бойцов в центр военно-врачебной экспертизы Уфы решен. Напомним, на Прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым озвучили проблему доступа для прохождения медэкспертизы военнослужащих в колясках и на костылях. Теперь для них оборудован новый кабинет.

Теперь центр военно-врачебной экспертизы Уфы доступен всем. Но еще неделю назад ситуация была иной. До мая 2024 года центр работал только с призывниками и не был адаптирован для маломобильных военнослужащих. Глава региона без замедлений дал поручение.

Военкомату надо помочь. Найдите решение. Я не знал об этой ситуации. Это безобразие, издевательство. Докладывайте мне о таком. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопрос решили буквально за несколько дней. Новый кабинет просторный и, что важно, расположен на первом этаже. Больше никаких лестниц. Скоро для маломобильных военнослужащих появится и оборудованный санузел.