В Уфе центр военно-врачебной экспертизы стал доступнее для маломобильных бойцов

Вопрос доступа маломобильных бойцов в центр военно-врачебной экспертизы Уфы решен. Напомним, на Прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым озвучили проблему доступа для прохождения медэкспертизы военнослужащих в колясках и на костылях. Теперь для них оборудован новый кабинет.
Теперь центр военно-врачебной экспертизы Уфы доступен всем. Но еще неделю назад ситуация была иной. До мая 2024 года центр работал только с призывниками и не был адаптирован для маломобильных военнослужащих. Глава региона без замедлений дал поручение.
Вопрос решили буквально за несколько дней. Новый кабинет просторный и, что важно, расположен на первом этаже. Больше никаких лестниц. Скоро для маломобильных военнослужащих появится и оборудованный санузел.
Напомним, центр военно-врачебной экспертизы был создан в Уфе полгода назад. Здесь участники специальной военной операции из Башкортостана, получившие ранения, проходят медэкспертизу. На сегодняшний день специалистами центра освидетельствовано более 1300 человек.