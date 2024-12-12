В Уфе выставят на продажу два исторических здания

В Уфе планируют выставить на продажу два исторических здания. Эти объекты, расположенные на улице Аксакова, 82 (известный как «Дом Лопатиной») и 84/2 («Южный дом усадьбы Судаковых»).

Согласно информации от городских властей, в Уфе насчитывается 56 отдельных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Ратмир Мавлиев подчеркивает важность сохранения этих объектов и считает, что их передача частным инвесторам через открытые торги станет ключом к успешному сохранению и модернизации. Победители торгов смогут заключить договор на покупку с обязательством разработать проект и провести реставрацию, финансирование которой будет осуществляться внебюджетными средствами.