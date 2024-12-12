В Правительстве Башкирии состоялась встреча с семьями участников СВО

На мероприятии с родными военнослужащих обсудили все интересующие их вопросы. Мам и жён бойцов поблагодарили за достойное воспитание сыновей и мужей, успешно выполняющих воинский долг, и наградили благодарственными письмами.

В Башкортостане действуют 43 меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, которые затрагивают практически все сферы социально-экономических и бытовых отношений. Руководством республики оказывается и адресная помощь тем семьям, которые нуждаются в решении первоочередных проблем.