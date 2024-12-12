В Уфе подвели итоги работы фонда «Защитники Отечества» за 2024 год

Более 80 тысяч обращений за 2024 год получили сотрудники республиканского филиала госфонда «Защитники Отечества». Такие цифры во время пресс-конференции озвучила руководитель Гульнур Кульсарина. При этом большая часть вопросов уже решена. В Уфе подвели итоги работы за год.

Участие в пресс-конференции также приняли и специалисты недавно открывшегося военно-социального центра Минобороны России. На данный момент в региональном филиале госфонда работают около 100 социальных координаторов. Их задача – консультация участников СВО и членов семей, помощь в получении ими господдержки. К слову, 2025-й в республике указом главы объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей.