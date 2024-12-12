В Уфе обсудили вопросы изучения языков народов Башкирии

В уфимском Конгресс-холле обсудили соблюдение закона «О языках народов Республики Башкортостан». Для секретарей комиссий муниципалитетов и городов Башкортостана состоялся семинар-обучение. В ходе дискуссии участниками поднимались вопросы, связанные с реализацией закона в Уфе, изучением государственных и родных языков в детсадах и школах, оформлением вывесок и указателей на государственных языках региона.

Говорили и об актуальных проблемах башкирской орфографии. На семинаре презентовали методический справочник для терминологических служб комиссий. С информацией выступили 12 глав муниципалитетов. В рамках мониторинга выявили ряд проблем.

Также после семинара состоялось расширенное заседание комиссии при Правительстве Башкортостана по реализации закона. На нем депутаты Госсобрания доложили об итогах выездных мероприятий, а главы администрации – о работе муниципальных комиссий.