В Башкирии школьники выиграли миллион на соревнованиях по программированию

Школьники из Стерлитамака выиграли миллион рублей на соревнованиях разработчиков хакатон «Кибер-102». Егор и Богдан Глуховцевы за три дня написали программу, которая была представлена медицинской компании. Сейчас юные программисты развивают созданный продукт, благодаря которому они смогут сотрудничать с организацией.

Богдан Глуховцев учится в Стерлитамакском башкирском лицее-интернате в 10 классе. Программированием начал заниматься три года назад. Вместе с братом он принял участие в соревнованиях хакатон «Кибер-102», где нужно было раскодировать кейс. Из всех представленных юноши выбрали один из самых сложных.

Юноши пошли по стопам папы. Он тоже программист. Егор учится в стерлитамакской отрадовской школе в 9 классе. Разрабатывать проекты научился с помощью видеоуроков. Свои способности Егор Глуховцев уже несколько лет демонстрирует на различных соревнованиях.

Состязания хакатон «Кибер-102» проводятся с 2021 года на базе Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий. Это событие стало важным и регулярным для IT-сообщества Башкортостана. Братья Глуховцевы в соревнованиях принимают участие четвертый год подряд. В этот раз они одержали уверенную победу и выиграли миллион рублей. Помимо материального вознаграждения, они получили возможность сотрудничать с крупной медицинской организацией.