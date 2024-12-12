Спортсмен из Башкирии завоевал серебро чемпионата мира по джиу-джитсу

Спортсмен из Башкортостана выступил на чемпионате мира по джиу-джитсу. Для Сергея Клименко это первый международный старт. Турнир прошел в Абу-Даби, где приняли участие порядка 9000 джитсеров из 137 стран мира. Башкирский спортсмен занимается джиу-джитсу не так давно, но на мировом старте он превзошёл все свои ожидания.

В свои 43 года Сергей выступил в весовой категории до 94 килограммов. В полуфинале он выиграл досрочно соперника из Индии. А уже в решающей схватке уступил представителю из Казахстана по очкам. На счету у Сергея Клименко первая серебряная награда в его спортивной карьере.

Также в рамках чемпионата мира руководителю школы джиу-джитсу нашей республики был вручен чёрный пояс. Помимо развития этой дисциплины в Башкортостане, Булат Атласов и сам продолжает выступать на соревнованиях разных уровней. Вручение черного пояса – это по-настоящему знаковое событие. Ведь в нашей республике он только шестой по счёту.