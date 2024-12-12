Послание Главы Башкирии Госсобранию: основные темы

Новые меры поддержки, благоустройство сёл и городов, а также новое ведомство. Радий Хабиров сегодня озвучил ключевые пункты развития республики в Послании Госсобранию. Предстоит непростой период, однако у Правительства есть конкретный план по его преодолению. Большие возможности и за счет федерального правительства, поэтому нужно активно участвовать в новых нацпроектах. Подробнее об основных моментах послания – в нашем сюжете.

Конец года традиционно время подводить итоги и строить планы на будущее. Радий Хабиров сразу обозначил: задачи масштабные. Конечно, главная – помощь участникам СВО. В регионе продолжат расширять меры поддержки, а также создавать условия для возращения ветеранов.

Мы продолжим все виды лечения и реабилитационной работы с участниками СВО, членами семей. Предстоит активно заниматься профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий и их дальнейшим трудоустройством. Важно привлекать участников СВО к управленческой и законотворческой работе. Подчеркну: они сейчас для нашей страны и республики – самые главные люди. В работе с ветеранами не должно быть чёрствости, формализма и бюрократии, с которыми они иногда сталкиваются при оформлении документов и льгот. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Залог успеха на СВО – экономический фронт. Именно поэтому задача – довести к 2030 году объём инвестиций до 1,25 трлн рублей. Радий Хабиров также поручил увеличить докапитализацию Фонда развития промышленности до 1 млрд рублей. Большую ставку власти делают на индустриальные и технопарки.

Продолжаем формировать промышленные кластеры. Их уже 18. Они объединяют 200 предприятий. При этом важно не ждать, когда предоставят финансовые меры поддержки кластеров. Необходимо сейчас, максимально используя возможности отраслевой кооперации, начать производить качественную конкурентоспособную продукцию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан укрепляет свои позиции как один из ведущих аграрных регионов. Даже в тяжёлых погодных условиях фермеры смогли собрать рекордные урожаи свёклы и масличных культур. Но нужно активнее готовить кадры для АПК, а также наращивать сельхозпроизводство.

Министерству сельского хозяйства необходимо переходить к более эффективным методам управления отраслью, повышать её инвестиционную привлекательность, активнее работать на внешнем треке. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Со следующего года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике будут развивать опорные населённые пункты. Много внимания уделят столице. Приступят к реконструкции парка Ленина, в центре установят памятник Мидхату Шакирову и начнут реставрацию монумента Салавату Юлаеву. В парке Лесоводов появится зоопарк, а Театральная улица, как и Октябрьской революции, станет столичным Арбатом.

Много говорили и о транспортной доступности. К концу декабря полностью запустят движение по Шакшинскому мосту. Через полгода завершат капремонт переправы через Белую. Построят ещё две – в Кузнецовском Затоне и в створе улицы Интернациональной. А на программу ремонта «фонящих» дорог ежегодного будут добавлять по 1 млрд рублей.

До 2030 года власти намерены увеличить продолжительность жизни населения с 73 до 78 лет. А для этого и дальше намерены не сбавлять темпы модернизации системы здравоохранения на всех уровнях, а также поддерживать институт семьи.

Особое место заняла сфера образования. Со следующего года 50 грантов получат самые успешные молодые руководители школ. Ежегодно не менее чем одной тысяче учителей будут вручать сертификаты на лечение в санаториях. Пять новых кластеров создадут в системе среднего профессионального образования. Ну а решать вопросы высшей школы вскоре будет Госкомитет по научно-технологическому развитию. Его создадут не позднее 1 февраля.

По темпам строительства спортивных сооружений и их числу регион – в лидерах. Сейчас на очереди центр прогресса бокса с академией тенниса и комплекса с легкоатлетическим манежем. В следующем году власти начнут выдавать сертификаты ветеранам СВО на бесплатное посещение спортзалов и секций.