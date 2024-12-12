Геннадий Букаев о Воскресенском соборе в Уфе: «Надо достраивать»

Сегодня Радий Хабиров во время послания Государственному Собранию республики поблагодарил вице-президента «Роснефти» Геннадия Букаева, который много лет проработал в регионе. При его непосредственной поддержке решен вопрос о продолжении строительства Собора Воскресения Христова в Уфе.
Нынешний храм должен был стать копией Воскресенского кафедрального собора, который построили в 1841 году, а в советские годы разобрали буквально по кирпичам. В 2003 меценаты решили воссоздать прежнее здание. Однако стройка вскоре остановилась. После завершения строительства храм станет самым большим в регионе.