Геннадий Букаев о Воскресенском соборе в Уфе: «Надо достраивать»

Мы с Радием Фаритовичем Хабировым встретились на 450-летии Уфы, где около Дворца Борьбы стоял этот недострой. Уныло. У нас завязался разговор, что делать с этим храмом, и мы пришли к решению: надо достраивать.

Геннадий Букаев, вице-президент – руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»