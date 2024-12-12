Геннадий Букаев о Воскресенском соборе в Уфе: «Надо достраивать»

Сегодня Радий Хабиров во время послания Государственному Собранию республики поблагодарил вице-президента «Роснефти» Геннадия Букаева, который много лет проработал в регионе. При его непосредственной поддержке решен вопрос о продолжении строительства Собора Воскресения Христова в Уфе.

Нынешний храм должен был стать копией Воскресенского кафедрального собора, который построили в 1841 году, а в советские годы разобрали буквально по кирпичам. В 2003 меценаты решили воссоздать прежнее здание. Однако стройка вскоре остановилась. После завершения строительства храм станет самым большим в регионе.

Мы с Радием Фаритовичем Хабировым встретились на 450-летии Уфы, где около Дворца Борьбы стоял этот недострой. Уныло. У нас завязался разговор, что делать с этим храмом, и мы пришли к решению: надо достраивать.

Геннадий Букаев, вице-президент – руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
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