Премьер-министром Правительства Башкирии утверждён Андрей Назаров

Такое решение сегодня приняли депутаты Госсобрания на своём пленарном заседании. Кандидатура Андрея Назарова, которую ранее в парламент направил Радий Хабиров, была поддержана единогласно. Сегодня же на заседании парламента премьер-министр озвучил программу работы правительства на ближайшую пятилетку.

Андрей Назаров обозначил основные три направления деятельности кабинета министров: сохранение населения, сбережение его здоровья и создание условий для самореализации каждого человека, развитие комфортной и безопасной среды для жизни, а также формирование новой высокотехнологичной и динамичной экономики.

Эксперты заявляют, что переназначение Андрея Назарова было ожидаемым. Он возглавляет башкирский Кабмин с 2020 года и считается эффективным менеджером в управленческой команде Главы Башкортостана. Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что в последние годы правительству приходилось работать в самых непростых условиях: это и пандемия по коронавируса, и специальная военная операция. Несмотря на эти вызовы, республика выстояла и сегодня активно развивается. По многим показателям в промышленности, в строительстве, в социальной сфере, в науке и образовании наш регион вышел на лидирующие позиции. Политологи считают, что без грамотного и системного руководства кабинетом министров это было бы невозможно.