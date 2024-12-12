Премьер-министром Правительства Башкирии утверждён Андрей Назаров

Такое решение сегодня приняли депутаты Госсобрания на своём пленарном заседании. Кандидатура Андрея Назарова, которую ранее в парламент направил Радий Хабиров, была поддержана единогласно. Сегодня же на заседании парламента премьер-министр озвучил программу работы правительства на ближайшую пятилетку.
Андрей Назаров обозначил основные три направления деятельности кабинета министров: сохранение населения, сбережение его здоровья и создание условий для самореализации каждого человека, развитие комфортной и безопасной среды для жизни, а также формирование новой высокотехнологичной и динамичной экономики.
Эксперты заявляют, что переназначение Андрея Назарова было ожидаемым. Он возглавляет башкирский Кабмин с 2020 года и считается эффективным менеджером в управленческой команде Главы Башкортостана. Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что в последние годы правительству приходилось работать в самых непростых условиях: это и пандемия по коронавируса, и специальная военная операция. Несмотря на эти вызовы, республика выстояла и сегодня активно развивается. По многим показателям в промышленности, в строительстве, в социальной сфере, в науке и образовании наш регион вышел на лидирующие позиции. Политологи считают, что без грамотного и системного руководства кабинетом министров это было бы невозможно.
В Башкортостане сложилась эффективная система управления, когда глава республики инициирует и ставит как тактические, так и стратегические задачи, а правительство претворяет их в жизнь. И в этой системе Андрей Назаров выполняет важную функцию по координации работы всего правительства. Его заслуги также неоднократно отмечались на высоком государственном уровне. Так, в этом году премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин наградил Назарова медалью Столыпина второй степени.