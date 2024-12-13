В Иглинском районе появился еще один ФАП

В Иглинском районе появился еще один фельдшерско-акушерский пункт. Он открылся в селе Казаяк по программе «Модернизация первичного звена». Помощь в медучреждении будут получать 500 человек, в том числе 100 детей, из трех населенных пунктов Красно-Восходского сельсовета.