Уфимец разъезжал по городу с ванной на электровелосипеде

В Уфе один из местных жителей удивил горожан, прокатившись по улицам с ванной, прикреплённой к электровелосипеду.

Пока причины этого странного поступка остаются загадкой. Некоторые пользователи соцсетей выдвигают версии о том, что мужчина мог следовать в пункт приёма металлолома, чтобы сдать старую ванну. Другие предполагают, что он искал уединенное место, чтобы наслаждаться ванной на свежем воздухе. В любом случае, такой неожиданный «транспорт» вызвал удивление и улыбки у прохожих.