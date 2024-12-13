Уфимец разъезжал по городу с ванной на электровелосипеде

В Уфе один из местных жителей удивил горожан, прокатившись по улицам с ванной, прикреплённой к электровелосипеду.

Фото №1 - Уфимец разъезжал по городу с ванной на электровелосипеде

Пока причины этого странного поступка остаются загадкой. Некоторые пользователи соцсетей выдвигают версии о том, что мужчина мог следовать в пункт приёма металлолома, чтобы сдать старую ванну. Другие предполагают, что он искал уединенное место, чтобы наслаждаться ванной на свежем воздухе. В любом случае, такой неожиданный «транспорт» вызвал удивление и улыбки у прохожих.

Фото: «Видеодозор», ТГ.

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