В Башкирии задержали рецидивиста за ограбление магазина

В Салавате сотрудники полиции арестовали 43-летнего местного жителя, который вскрыл магазин на улице Ленинградской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее судимый мужчина признался в краже алкоголя, табачных изделий и наличных из кассы. Во время обыска у него нашли часть украденного. Остальное он успел продать и потратить деньги на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Также задержанный признался в краже шубы и самостоятельно вернул ее полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.