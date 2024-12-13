В Башкирии задержали организатора покушения на бывшего мэра Уфы

Предварительно, убийство экс-главы администрации столицы житель Ишимбая задумал летом этого года. Исполнить заказ за 200 тысяч рублей должен был его знакомый. Заказчик передал ему пистолет и патроны. Но киллер сообщил обо всем в правоохранительные органы. Было инсценировано убийство с подложными фотографиями, которые исполнитель и представил заказчику. В этот момент и произошло задержание. Фигуранту грозит наказание сразу по четырем уголовным статьям. В деле также разбирается Следком.