В Госсобрании Башкирии назначили дату утверждения вице-премьеров Правительства

Очередное
пленарное заседание Госсобрания республики состоится 19 декабря. Дату назначили
во время собрания президиума регионального парламента.
В начале заседания депутаты рассмотрят вопросы о даче согласия Главой Башкортостана по назначениям на должности заместителей премьер-министра Правительства. Также будут рассмотрены законопроекты, главным из которых станет закон «О бюджете Башкортостана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027».
Также состоялась церемония награждения. Почетные грамоты республиканского парламента вручили сотрудникам службы новостей телеканала БСТ режиссеру монтажа Залифе Бикташевой и руководителю координации Алсу Тузбековой.