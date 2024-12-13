В Госсобрании Башкирии назначили дату утверждения вице-премьеров Правительства

Очередное пленарное заседание Госсобрания республики состоится 19 декабря. Дату назначили во время собрания президиума регионального парламента.

В начале заседания депутаты рассмотрят вопросы о даче согласия Главой Башкортостана по назначениям на должности заместителей премьер-министра Правительства. Также будут рассмотрены законопроекты, главным из которых станет закон «О бюджете Башкортостана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027».

Также состоялась церемония награждения. Почетные грамоты республиканского парламента вручили сотрудникам службы новостей телеканала БСТ режиссеру монтажа Залифе Бикташевой и руководителю координации Алсу Тузбековой.

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