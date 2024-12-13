В Госсобрании Башкирии назначили дату утверждения вице-премьеров Правительства

В начале заседания депутаты рассмотрят вопросы о даче согласия Главой Башкортостана по назначениям на должности заместителей премьер-министра Правительства. Также будут рассмотрены законопроекты, главным из которых станет закон «О бюджете Башкортостана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027».