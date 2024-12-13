В Уфе продолжается первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. В четверг состоялись соревнования у девушек-саблисток. Также разыграли медали в командных состязаниях.
Победные эмоции на первенстве России по фехтованию в Уфе. До финала командных соревнований среди девушек добрались представительницы Новосибирской и Нижегородской областей. Исход поединка решил всего один удар – 36:35 в пользу спортсменок из Новосибирска.
За поединками финала и за третье место наблюдала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в личном и командном зачете Яна Егорян.
Бронзовые награды завоевали представительницы Московской области. Они были сильнее саблисток Санкт-Петербурга – 36:25.
Башкирские фехтовальщики выступали в соревнованиях среди рапиристов и шпажистов. Но заработать медали на домашнем турнире им не удалось.
Всего на первенстве страны среди юношей и девушек до 15 лет выступают более 800 участников из 38 регионов страны. Состязания проходят в разных залах. В одном поединки проводят спортсмены, которые претендуют на место в восьмерке сильнейших. Остальные выступают в другом зале для соревнований. Впереди командные выступления юношей в соревнованиях саблистов.