Врачи Башкирии обнаружили в животе беременной кисту с жиром, волосами и хрящами

Дермоид — это доброкачественная опухоль, которая образуется из остатков зачатка эмбриональной ткани. Она представляет собой округлое новообразование с плотными стенками. Содержимое кисты разнообразно: в ней может быть жидкость, жировые включения, волосы, ногти, хрящевая ткань и даже зубы. Это связано с тем, что дермоидные кисты развиваются из клеток, которые могут превратиться в любой тип ткани.