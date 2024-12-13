Врачи Башкирии обнаружили в животе беременной кисту с жиром, волосами и хрящами

Врачи Башкирии обнаружили в животе беременной дермоид. Об удалении опухоли рассказал главный врач РКБ им.Куватова Мурад Авзалов.
20-летнюю жительницу Туймазов доставили в медицинское учреждение с болями в животе, непрекращающейся рвотой и слабостью. Девушка находилась на 23 неделе беременности.
В брюшной полости пациентки нашли образование размером 15-20 см. При вскрытии опухоли был выявлен дермоида яичника. Гистологическое исследование показало, что киста состояла из зародышевых тканей, жира, волос, хрящей и костей.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Будущая мама в удовлетворительном состоянии была выписана из стационара.
Дермоид — это доброкачественная опухоль, которая образуется из остатков зачатка эмбриональной ткани. Она представляет собой округлое новообразование с плотными стенками. Содержимое кисты разнообразно: в ней может быть жидкость, жировые включения, волосы, ногти, хрящевая ткань и даже зубы. Это связано с тем, что дермоидные кисты развиваются из клеток, которые могут превратиться в любой тип ткани.
Фото: Мурад Авзалов