В Башкирии задержали двух пожилых браконьеров

В Балтачевском районе задержали двух пожилых мужчин, подозреваемых в незаконной охоте на лося. По информации МВД республики, останки животного были обнаружены местными жителями в лесу недалеко от деревни Кунтугушево. Полицейские нашли 67-летнего охотника с зарегистрированным оружием и его «УАЗик».

Другой задержанный, 68-летний житель села Старобалтачево также оказался вовлечен в инцидент. В его автомобиле в багажнике нашли разрешение на транспортировку оружия и, предположительно, кровь животного. При обследовании домов подозреваемых были найдены части туши лося и охотничьи ружья. Предварительный ущерб от незаконной охоты оценен в 240 тысяч рублей.

В настоящее время мужчины находятся в отделении полиции. Против них возбуждено уголовное дело.