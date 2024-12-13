В Уфе появится памятник участникам СВО

Когда началась специальная военная операция, к башкирам с открытым письмом «За что воюют башкиры» обратился тогдашний министр обороны Украины Резников. Тогда я задумался – почему у них такое внимание именно к нам. И понял главное – они нас боятся, потому что мы – племя воинов, верные подданные своего Отечества. Нас не сломить на поле боя. В нашем народе нет предателей. Мы защищали и защищаем Россию на протяжении пяти столетий. Они способны лишь на жалкие попытки расколоть нас изнутри. Но у них ничего не получится. Потому что ими движет подлость и страх. А нами – будущее Башкортостана и башкирского народа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан