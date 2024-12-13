В Уфе появится памятник участникам СВО

В Уфе появится памятник участникам специальной военной операции. Место установки уже определено. Работать над объектом будет народный художник России Салават Щербаков. Об этом сообщил сегодня Радий Хабиров во время выступления на VI съезде Всемирного курултая башкир.

Воины специальной военной операции – люди разных национальностей, но они вместе стоят на защите интересов страны. Закрывают спины друг друга в бою, в тылу объединились и поддерживают солдат их земляки. Руководитель региона отметил, что в отличие от прежних лет, когда сквозила разобщённость, взаимные претензии, непонимание задач развития башкирской нации, этот курултай проходит при единении и консолидации.

Когда началась специальная военная операция, к башкирам с открытым письмом «За что воюют башкиры» обратился тогдашний министр обороны Украины Резников. Тогда я задумался – почему у них такое внимание именно к нам. И понял главное – они нас боятся, потому что мы – племя воинов, верные подданные своего Отечества. Нас не сломить на поле боя. В нашем народе нет предателей. Мы защищали и защищаем Россию на протяжении пяти столетий. Они способны лишь на жалкие попытки расколоть нас изнутри. Но у них ничего не получится. Потому что ими движет подлость и страх. А нами – будущее Башкортостана и башкирского народа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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