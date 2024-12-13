В Башкирии подготовили к отправке в Китай партию рапсового масла

В Аскинском районе отгрузили рапсовое масло на экспорт в Китай. Продукцию отправили на десяти большегрузах. Её производством занимается предприятие «Олеокемикс». Масло получают путем холодного отжима на прессах. Жмых также используют, его отправляют на нужды сельского хозяйства.

Фуры готовятся к отправке в Шанхай. Они повезут в Китай 220 тонн рапсового масла. Пока это первая отгрузка на экспорт. По словам директора предприятия, поставка пробной партии и обозначит варианты дальнейшего партнерства.

Масло охотно покупают не только отечественные предприятия химпромышленности. Эту продукцию используют и в пищепроме. У башкирского рапсового масла также большой экспортный потенциал. Им уже давно интересуются за рубежом. Еще на этапе завершения строительства предприятия его руководство успело наладить контакты с контрагентами из Китая. Сейчас после выполнения всех требований и норм компания готова сотрудничать с Поднебесной. Особую роль сыграла поддержка главы республики. После «Инвестчаса» проект был одобрен и получил госсубсидии на модернизацию производства в рамках подготовки к экспорту.

Проект «Олеокемикс» реализуют с 2017-го, через год его включили в перечень приоритетных. В 2021-м здесь завершили строительство первой очереди завода, а в сентябре 2022-го получили уже первую продукцию. Сейчас предприятие повысило свою производительность почти в четыре раза. На заводе работает квалифицированная команда специалистов. Масло получают путем холодного отжима. Автоматизация процессов позволяет во много раз увеличить производительность труда и улучшить качество продукции.