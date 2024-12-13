В Уфе в честь Дня башкирского языка выступил оркестр народных инструментов

В Башгосфилармонии прошел концерт, посвященный Дню башкирского языка, Году семьи и закрытию 85-го юбилейного года филармонии. В большом зале зрителей собрал музыкальный этнобренд нашей республики – Национальный оркестр народных инструментов.
Коллектив представил яркую концертную программу под названием «Благословенная колыбель». Сюжет музыкально-театрализованного представления был выстроен на основе башкирских народных традиций: имянаречение, свадьба, встреча невесты. Участие приняли солисты и творческие коллективы филармонии.