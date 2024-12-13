В Уфе прошёл VI съезд Всемирного курултая башкир

Консолидация и единство. Под таким девизом в Уфе прошёл VI съезд Всемирного курултая башкир. В нем приняли участие более 500 делегатов республики, регионов России и зарубежья. В пленарной части съезда выступил Радий Хабиров. Глава Башкортостана сообщил о новом празднике в республике – Дне национального танца – и анонсировал появление памятника участникам спецоперации.

Музыкальная композиция сопровождает каждую картину на выставке. На полотнах застыли кадры Отечественной войны 1812 года. Главные герои работ – «северные амуры». Художники приехали из Челябинска – в их творчестве лейтмотивом проходит боевое братство народов Южного Урала.

История циклична. Сегодня башкиры вновь доказывают, что они надёжный и преданный Отечеству народ, всегда готовый встать на его защиту.

Приведу цитату нашего Президента: «С момента добровольного вхождения в состав Российского государства башкиры так же добровольно взяли на себя особую миссию – защиты внешних рубежей единого Отечества, пограничной стражи. Поэтому нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач специальной военной операции по защите наших людей на Донбассе, Херсонщине, в Запорожье республика ведёт себя так же ответственно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важные темы не только для башкир, но и для многонациональной республики прозвучали на VI съезде Всемирного курултая. Радий Хабиров отметил, что в прежние годы порой сквозила и разобщённость, и взаимные претензии, непонимание главных задач развития башкирской нации. Этот курултай отличает единение и консолидация. Организация сегодня крепкая и сильная, умеющая сплачивать нацию.

Вспомните, когда началась СВО, к башкирам обратился тогдашний министр обороны Украины с вопросом: за что воюют башкиры? Тогда я задумался: почему у них такое внимание именно к нам. И понял главное: они нас боятся, потому что мы – племя воинов, верные подданные своего Отечества. Нас не сломить на поле боя. В нашем народе нет предателей. Мы защищали и защищаем Россию на протяжении пяти столетий. А они способны лишь на жалкие попытки расколоть нас изнутри. Но у них ничего не получится. Потому что ими движет подлость и страх. А нами – будущее Башкортостана и башкирского народа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфа объединила полтысячи делегатов, они не только из субъектов страны – башкиры съехались со всего мира. Вместе подводят сегодня итоги прошлой пятилетки. Для сохранения родного языка, культуры, исторической памяти, традиций сделано за эти годы немало. Ранее 10 октября было объявлено Днем курая. Отныне в республике появится еще один праздник: 21 октября будут отмечать День национального танца.

Один из ярких символов нашей культуры – башкирский танец. Язык танца понятен всем без исключения. Мы активно поддерживаем развитие национальной хореографии. Считаю необходимым учредить День национального танца, приурочив его ко дню рождения выдающегося башкирского балетмейстера Файзи Адгамовича Гаскарова. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На сохранение языков каждый год выделяются гранты. В этом году 33 организации получили 50 млн рублей. 25 проектов направлены на развитие башкирского языка.

В Уфе появится памятник участникам специальной военной операции. Скульптором для его изготовления выбран народный художник России, автор памятника Минигали Шаймуратову Салават Щербаков. Радий Хабиров в своем выступлении рассказал и о важности реконструкции существующего памятника – Салавату Юлаеву. Объект федерального значения требует обновления, с которым тянуть дальше уже нельзя. На съезд курултая приехал внук Сосланбека Тавасиева – автора памятника, который почти 60 лет назад изваял на берегу Белой визитную карточку Башкортостана.

На VI съезде Всемирного курултая башкир избрали новое руководство. Должность председателя президиума продолжит занимать Эльвира Аиткулова, Юлдаш Юсупов останется руководителем исполкома. Главный документ конгресса – Стратегия развития башкирского народа. В рамках съезда она будет обновлена и определит вектор развития на будущее. В основе деятельности, как и всегда, процветание многонационального региона.

Здесь нужен очень хороший баланс и мудрость, потому что башкирский народ не сможет развиваться вне семей многонациональных народов Башкортостана и России, в которых мы живём. Поэтому эта многолетняя культура гостеприимного, добрососедского отношения жителей – это первое. Второе, чтобы нация сохранилась, нужно беречь её основные элементы: язык, культуру, традиции, обычаи и духовный иммунитет, определённую идентичность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан