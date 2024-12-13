Консолидация и единство. Под таким девизом в Уфе прошёл VI съезд Всемирного курултая башкир. В нем приняли участие более 500 делегатов республики, регионов России и зарубежья. В пленарной части съезда выступил Радий Хабиров. Глава Башкортостана сообщил о новом празднике в республике – Дне национального танца – и анонсировал появление памятника участникам спецоперации.
Музыкальная композиция сопровождает каждую картину на выставке. На полотнах застыли кадры Отечественной войны 1812 года. Главные герои работ – «северные амуры». Художники приехали из Челябинска – в их творчестве лейтмотивом проходит боевое братство народов Южного Урала.
История циклична. Сегодня башкиры вновь доказывают, что они надёжный и преданный Отечеству народ, всегда готовый встать на его защиту.
Важные темы не только для башкир, но и для многонациональной республики прозвучали на VI съезде Всемирного курултая. Радий Хабиров отметил, что в прежние годы порой сквозила и разобщённость, и взаимные претензии, непонимание главных задач развития башкирской нации. Этот курултай отличает единение и консолидация. Организация сегодня крепкая и сильная, умеющая сплачивать нацию.
Уфа объединила полтысячи делегатов, они не только из субъектов страны – башкиры съехались со всего мира. Вместе подводят сегодня итоги прошлой пятилетки. Для сохранения родного языка, культуры, исторической памяти, традиций сделано за эти годы немало. Ранее 10 октября было объявлено Днем курая. Отныне в республике появится еще один праздник: 21 октября будут отмечать День национального танца.
На сохранение языков каждый год выделяются гранты. В этом году 33 организации получили 50 млн рублей. 25 проектов направлены на развитие башкирского языка.
В Уфе появится памятник участникам специальной военной операции. Скульптором для его изготовления выбран народный художник России, автор памятника Минигали Шаймуратову Салават Щербаков. Радий Хабиров в своем выступлении рассказал и о важности реконструкции существующего памятника – Салавату Юлаеву. Объект федерального значения требует обновления, с которым тянуть дальше уже нельзя. На съезд курултая приехал внук Сосланбека Тавасиева – автора памятника, который почти 60 лет назад изваял на берегу Белой визитную карточку Башкортостана.
На VI съезде Всемирного курултая башкир избрали новое руководство. Должность председателя президиума продолжит занимать Эльвира Аиткулова, Юлдаш Юсупов останется руководителем исполкома. Главный документ конгресса – Стратегия развития башкирского народа. В рамках съезда она будет обновлена и определит вектор развития на будущее. В основе деятельности, как и всегда, процветание многонационального региона.
В работе секций говорили о демографии, о поддержке участников спецоперации – этими вопросами в том числе занимается курултай башкир. А завтра в республике уже в пятый раз отметят День башкирского языка – на разных площадках пройдут мастер-классы и викторины, на которых можно будет пообщаться на родном языке.