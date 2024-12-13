Научно-техническое развитие Башкирии: как будет работать новый госкомитет

Создание Госкомитета по научно-техническому развитию позволит укрепить эту сферу, некоторые представители сообщества говорят об усилении технологического суверенитета. В послании к депутатам Госсобрания Башкортостана Радий Хабиров заявил об учреждении органа власти, который будет решать вопросы высшей школы.

Больше всего молодых ученых, лучшие условия по жилищным программам, активная грантовая поддержка – все это о современной науке в Башкортостане. Совокупность таких достижений позволила республике выйти на первое место в рейтинге региональных мер поддержки молодых ученых. В этом направлении Башкортостан идет в передовиках, участвуя во многих пилотных программах. В том числе и научно-технологического развития. Опыт региона оценили в российском правительстве, теперь созданный госкомитет будет вести и курировать данную сферу.

Новый госкомитет по большей части должен разгрузить Министерство образования республики в плане поддержки и развития именно науки: созданный НОЦ, построенный Межвузовский кампус, создание новых кластеров – всё это увеличивает объем работы.

В Башкортостане более 2 тысяч молодых ученых. За два года более 130 из них улучшили жилищные условия, каждый третий прошел стажировку за счет бюджета. В регионе открылись 18 молодежных лабораторий. Всего из республиканской казны выделили более 850 млн рублей на поддержку науки.