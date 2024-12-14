В Уфе открылся новый офис банка ВТБ

Возможность получить банковские услуги в любой точке на территории Башкортостана. ВТБ развивает цифровой сервис и открывает новые отделения в городах и сёлах. Современный офис открылся и в Дёмском районе Уфы.
Клиентами ВТБ в нашей республике стали более 536 тысяч человек. Это каждый четвертый экономически активный житель региона. Банк активно развивает сеть отделений – это 32 офиса в городах и селах. Новый филиал ВТБ открылся в Дёмском районе Уфы.
В новом отделении можно получить все виды банковских услуг.
До конца года и в 2025-м новые офисы откроются и в других районах республики. Там, где нет отделений, ВТБ развивает выездной сервис, чтобы услуги банка были доступнее всем жителям.