В Уфе открылся новый офис банка ВТБ

Возможность получить банковские услуги в любой точке на территории Башкортостана. ВТБ развивает цифровой сервис и открывает новые отделения в городах и сёлах. Современный офис открылся и в Дёмском районе Уфы.

Клиентами ВТБ в нашей республике стали более 536 тысяч человек. Это каждый четвертый экономически активный житель региона. Банк активно развивает сеть отделений – это 32 офиса в городах и селах. Новый филиал ВТБ открылся в Дёмском районе Уфы.

Для нас очень важно доверие клиентов, поэтому мы постоянно совершенствуем модель и методы обслуживания. Мы модернизируем нашу сеть, открываем новые офисы. Недавно открыли новое подразделение в Белебее – там нас не было, в городе Дюртюли и дальше идём по Республике Башкортостан. Станислав Морилов, управляющий банком ВТБ в Республике Башкортостан

В новом отделении можно получить все виды банковских услуг.

У меня есть все продукты: и кредитные, и дебетовые карты, вклады также размещаю. Нравится банк тем, что хорошие условия по кешбэку. Алина Овчинникова, клиент