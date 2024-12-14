В Башкирии два ребёнка погибли в чулане

В селе Аскарово около двух часов ночи огнём охватило дом многодетной семьи по улице Южной. Известно, что отец семейства, его супруга и трёхлетний ребёнок успели спастись через окно. При тушении возгорания в чулане были найдены бездыханные тела 10-летней девочки и 9-летнего мальчика. Возможно, они пытались прятаться от огня.