Жители Башкирии помогли остановить нетрезвого водителя

Очевидец сообщил в чат-бот ГАИ о подозрительном поведении автомобиля «Хавал» на улице Горького. Инспекторы оперативно остановили авто. За рулём оказался 29-летний местный житель в очевидном опьянении. Медицинское освидетельствование лишь подтвердило догадки правоохранителей.