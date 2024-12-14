Жители Башкирии помогли остановить нетрезвого водителя

В Иглинском районе благодаря неравнодушным местным жителям удалось задержать нетрезвого водителя.
Очевидец сообщил в чат-бот ГАИ о подозрительном поведении автомобиля «Хавал» на улице Горького. Инспекторы оперативно остановили авто. За рулём оказался 29-летний местный житель в очевидном опьянении. Медицинское освидетельствование лишь подтвердило догадки правоохранителей.
Выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Автомобиль помещён на штрафстоянку. Теперь парень стал фигурантом уголовного дела.