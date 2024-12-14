В Башкирии домашний тиран напал на полицейского

В Мелеузе полицейские попытались успокоить дебошира, но сами стали его жертвами. Об этом рассказали в МВД.

В полицию обратилась местная жительница, которая попросила успокоить своего партнёра. В состоянии опьянения мужчина устроил сожительнице скандал на почве ревности и даже отнял её телефон. Прибывшие правоохранители попытались успокоить домашнего тирана, но дебошир вышел из себя и запустил в них кружкой. После мужчина налетел на полицейских с кулаками.