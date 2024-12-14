В Башкирии расследуют смерть двух детей в пожаре

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Абзелиловском районе.

Фото №1 - В Башкирии расследуют смерть двух детей в пожаре

Напомним, в ночь с 13 на 14 декабря в селе Аскарово огнём охватило одноэтажный бревенчатый дом. Отец семейства разбил окно и успел эвакуировать супругу и трёхлетнего ребёнка. В горящем помещении остались 10-летняя девочка и 9-летний мальчик. От огня они спрятались в чулане.

Бездыханные тела детей были найдены пожарными. Отцу и матери потребовалась госпитализация. Трёхлетний ребёнок не пострадал.

Предполагается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Фото: СК РФ по РБ. 

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