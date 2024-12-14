В Башкирии в селе Урмиязы открылся новый ФАП

В Аскинском районе возвели новую врачебную амбулаторию. Она находится в селе Урмиязы. Медпункт строили по модульной технологии в рамках модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас объект готовят к открытию.

Пока рабочие собирают мебель, врачи расставляют медицинские приборы. Осталось чуть больше недели, и новая врачебная амбулатория будет полностью готова к открытию. Медпункт примет не только жителей села Урмиязы, но и близлежащих деревень. Это более полутора тысяч человек.

Пока строилась амбулатория, принимали пациентов в старом кирпичном здании. Там не было никаких удобств. А здесь подключены все инженерные сети и коммуникации. Возвели объект за несколько месяцев по модульной технологии.

Оборудовали крыльцо перилами, кнопкой вызова персонала и пандусами для инвалидов. В смену новый медпункт сможет принять 25 пациентов. Тут обустроят кабинеты для участкового терапевта, педиатра, стоматолога. Есть смотровая, процедурная, прививочная.