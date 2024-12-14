В Уфе открылись мобильные налоговые офисы

В торговых центрах республики появились мобильные налоговые офисы. Главное управление ФССП России по региону запускает уже ставшую традиционной акцию «В Новый год без долгов!».

С 13 по 26 декабря, не отвлекаясь от предновогодних покупок, жители республики смогут узнать информацию о налогах, а также погасить неоплаченные задолженности. При себе необходимо иметь паспорт.